Стоимость Bitcoin внезапно выросла.

https://racurs.ua/n141775-stoimost-bitcoin-vnezapno-vyrosla-kriptovaluta-stoit-bolee-11-tys-dollarov.html

Ракурс

Биткоин (Bitcoin) внезапно подорожал почти на 20 процентов, и его цена составляет более 11 тыс. долл.

В течение последних месяцев стоимость биткоина колебалась между 9 тыс. долл. и 10 тыс. долл. Bitcoin начал набирать в цене после того, как на прошлой неделе Федеральное агентство по контролю деятельности банков позволило американским банкам хранить криптовалюту клиентов. Эксперты заявляют, что это может привести к новым инвестициям в криптовалюту из крупных фондов. Об этом пишет Fortune.

По мнению экспертов, наиболее популярная криптовалюта подорожала и из-за нестабильности на финансовом рынке. Инвесторы ищут, где они могут хранить свой капитал, и выбирают для этого золото или криптовалюту.

Финансовые специалисты не исключают, что Bitcoin в ближайшее время может вырасти до 13 тыс. 800 долл. Более того, основатель криптовалютного банка Майкл Новограц заявил, что стоимость биткоина в течение следующих трех месяцев вырастет до 14 тыс. долл., а до конца года — до 20 тыс. долл. По состоянию на 29 июля биткоин стоит 11 тыс. 62 долл.

Напомним, эксперты заявляли, что курс биткоина в 2020 году достигнет исторического максимума в 20 тыс. долл. Это произойдет, если курс монеты повторит движение 2016 года.