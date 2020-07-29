Дату коллапса человеческого общества назвали физики

Ученые назвали дату краха современного общества, фото: «Информ-UA»

https://racurs.ua/n141776-datu-kollapsa-chelovecheskogo-obschestva-nazvali-fiziki.html

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Человеческое общество испытывает «необратимого коллапса» уже в недалеком будущем, если будет двигаться дальше в таком же направлении.

К такому выводу пришла группа физиков-теоретиков из Института Алана Тюрига (Великобритания) и Университета Терапаки (Чили), сообщает издание Scientific Reports.

По мнению ученых, вероятность краха составляет 90%. Они связывают его с вырубкой лесов, которые являются не только важными фильтрами атмосферы и воды, но и, в той или иной степени обеспечивают существование ряда пищевых и экономических цепочек.

Остальные 10% связаны с возможностью использования людьми в будущем других источников, которые смогут компенсировать потери от исчезновения леса, таких как освоение ресурсов Солнечной системы.

Исследователи отмечают, что до развития человеческой цивилизации наша планета была покрыта 60 млн кв. км леса. Вследствие вырубки лесов на сегодня остается меньше 40 млн кв. км лесов, причем в период с 2000 по 2012 год были вырублены 2,3 млн кв. км лесов во всем мире.

С такой скоростью все леса исчезнут примерно через 100−200 лет, отмечают исследователи.

Очевидно, что человеческое общество начнет страдать от обезлесения что до того, как срубят последнее дерево. Постепенная деградация окружающей среды в результате обезлесения будет оказывать сильное влияние на человеческое общество, и, следовательно, коллапс начнется гораздо раньше, — отмечают исследователи.

По мнению ученых, из-за сочетания ряда негативных факторов точка невозврата может наступить уже спустя 20−40 лет и человеческая цивилизация в том виде, в каком мы ее знаем, может исчезнуть.

Ученые отмечают, что нынешняя ситуация на Земле имеет много общего с историей острова Пасхи, где имеющаяся цивилизация исчезла за экологической катастрофы, вызванной полной вырубкой лесов.

Впрочем, есть и хорошие новости. Ученые фиксируют уменьшение темпов сокращения площади лесов. Но этого уменьшения все еще недостаточно, чтобы остановить грядущую катастрофу.

Напомним, ученые считают изменения климата причиной исчезновения одной из сильнейших цивилизаций древнего мира.