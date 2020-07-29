Какой лозунг заменит «Сделаем их вместе», рассказали в «Слуге народа»

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«Слуга народа» отказалась от лозунга «Сделаем их вместе». Партия Владимира Зеленского решила в третий раз не использовать девиз прошлогодней кампании на местных выборах 2020 года.

Нет, точно нет, — отметил глава избирательного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко в интервью «Украинской правде».

По его словам, в этом году политсила Зеленского решила воспользоваться лозунгами, вроде, «решим это вместе».

Есть несколько смыслов, которые мы будет использовать, например, «решим это вместе» — то есть увеличение доступа к принятию решений, народовластие, — добавил Корниенко.

Также нардеп вспомнил о законодательных инициативах «Слуги народа», касающихся народовластия и проведения референдума.

Точно будет какой-то лозунг, связанный с конкретными результатами, которые у нас есть. Формы еще мы додумываем, — рассказал Корниенко.

Также политик заверил, что президентская политсила не концентрирует внимание на определенной фокус-группе избирателей.