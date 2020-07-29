Первый туристический космический корабль изнутри показали на видео

Пассажирский космический корабль. Фото: Популярная Механика

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Ракурс

Космос совсем скоро станет такой же туристической локацией, как самые популярные островные курорты. Компания Virgin Galactic показала, как будет выглядеть интерьер первого космического корабля для туристов.

Космические туристы смогут наблюдать за живописными картинами за бортом благодаря 12 широким окнам, а каждое кресло будет иметь персональный дисплей. Об этом сообщает «Популярная Механика».

Отмечается, что на старте и во время посадки пассажиров будут пристегивать ремнями безопасности, а специально разработанные сиденья адаптированы к разным нуждам отдельных клиентов.





Материалом для пассажирских мест был выбран высококачественный алюминий и углеродное волокно, которые покрыли «техническими тканями».





По словам компании Virgin Galactic, во время высоких скоростных участков полета положение кресел будет частично контролироваться пилотом для того, чтобы облегчить физическую нагрузку на пассажиров.





После достижения невесомости, клиенты смогут отстегнуться и перемещаться по салону свободно, а пустые сиденья будут переведены в специальное положение для большего места.







Также у каждого кресла есть персональный цифровой дисплей, который передает данные пассажирам на протяжении всего полета и соединяет их с пилотами.



Напомним, ранее мы сообщали, что известный американский актер Том Круз планирует снять новый боевик в космосе совместно с NASA.