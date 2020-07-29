Перший туристичний космічний корабель зсередини показали на відео

Пасажирський космічний корабель. Фото: Популярна механіка

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Космос зовсім скоро стане такою ж туристичною локацією, як найпопулярніші острівні курорти. Компанія Virgin Galactic показала, як буде виглядати інтер'єр першого космічного корабля для туристів.

Космічні туристи зможуть спостерігати за мальовничими картинами за бортом завдяки 12 широким вікнам, а кожне крісло матиме персональний дисплей. Про це повідомляє «Популярна Механіка».



Зазначається, що на старті та під час посадки пасажирів пристібатимуть пасками безпеки, а спеціально розроблені сидіння адаптовані до різних потреб окремих клієнтів.





Матеріалом для пасажирських місць був обраний високоякісний алюміній і вуглецеве волокно, які покрили «технічними тканинами».







За словами компанії Virgin Galactic, під час високошвидкісних ділянок польоту положення крісел буде частково контролюватися пілотом для того, щоб полегшити фізичне навантаження на пасажирів.





Після досягнення невагомості, клієнти матимуть змогу відстебнутися й переміщуватися салоном вільно, а порожні сидіння будуть переведені в спеціальне положення для більшого місця.





Також у кожного крісла є персональний цифровий дисплей, який передає дані пасажирам упродовж усього польоту і з'єднує їх із пілотами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відомий американський актор Том Круз планує зняти новий бойовик у космосі за підтримки NASA.