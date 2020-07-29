У Білорусі силовики затримали 32 бойовиків ПВК. Фото: РБК

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У Білорусі силовики затримали 32 «бойовиків» іноземної приватної військової компанії.

Затримання найманців відбулося під Мінськом. Будь-які подробиці поки не повідомляються. Прес-служба Комітету державної безпеки для коментарів недоступна. Про це 29 липня повідомляє державне агентство «Белта».

Інші силові відомства Білорусі теж не коментують інформацію про резонансне затримання. Представник Слідчого комітету Сергій Кабакович відмовився від коментарів, нічого не розповіли і в Міністерстві внутрішніх справ.

Днями, 24 липня, президент Білорусі Олександр Лукашенко згадував приватні військові компанії під час відвідувань однієї з баз військового спецназу. Глава держави тоді заявляв, що сучасні війни розпочинаються з вуличних протестів та демонстрацій. За словами Лукашенка, на такі мітинги підтягують «чужих», якщо серед своїх відсутні такі, які готові почати масові заворушення. Тоді до протестів залучають професійних військових та спеціально підготовлених бандитів.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що вважає, що протести безпосередньо пов’язані з втручанням з-за кордону в білоруські вибори. Глава держави впевнений, що за білоруськими опозиціонерами «стоять ляльководи» і він збирається це питання обговорити під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Водночас міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв звинуватив Telegram-канали в тому, що вони нібито здійснюють управління протестами.