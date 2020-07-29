Чесний президент і нардепи — “Слуга народу” вказала своє головне досягнення

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Партія «Слуга народу» пов’язала своє головне досягнення з наявністю нині в Україні чесного президента Володимира Зеленського, а також народних депутатів, які не є фігурантами корупційних розслідувань або інших резонансних справ.

Наша національна адженда, в принципі, ґрунтується на наших досягненнях. Головне досягнення — що в нас є чесний президент і він цю політику далі проводить. Не можна звинуватити президента в корупції, чи в якихось розслідуваннях, чи в якихось домовленостях — нема такого. Це стосується і депутатів Верховної Ради, — переконує очільник виборчого штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко в інтерв’ю «Українській правді».

Водночас, раніше лідер політсили Зеленського визнав падіння рейтингів «Слуги народу». На його думку, це пов’язано з реформуванням країни, від якого не всі у захваті. Також Корнієнко поділився своїми міркуваннями щодо місцевих виборів, які мають відбутися цьогоріч 25 жовтня.

Є певний запит на перезавантаження все-таки. Як ми бачимо, запит не зовсім стосується мерів, але депутатів він стосується… Якщо порівнювати з виборами до Ради, то парламентська кампанія торік була короткою. Йдеться про дострокові вибори, які стали точним продовженням президентської кампанії, — зауважив нардеп.

Окрім цього, Корнієнко запевнив, що цього разу «Слуга народу» не використовуватиме гасло «Зробимо їх разом».