Честный президент и нардепы — «Слуга народа» назвала свое главное достижение — местные выборы 2020

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Партия «Слуга народа» свое главное достижение с наличием в Украине честного президента Владимира Зеленского, а также народных депутатов, которые не являются фигурантами коррупционных расследований или других резонансных дел.

Наша национальная адженда, в принципе, основывается на наших достижениях. Главное достижение — что у нас есть честный президент и он эту политику будет дальше проводить. Нельзя обвинить президента в коррупции, или в каких-то расследованиях либо договоренностях — нет такого. Это касается и депутатов Верховной Рады, — убеждает глава избирательного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко в интервью «Украинской правде».

Между тем, ранее лидер политсилы Зеленского признал падение рейтингов «Слуги народа». По его мнению, это связано с реформированием страны, от которого не все в восторге. Также Корниенко поделился своими соображениями о местных выборах, запланированных на 25 октября.

Есть определенный запрос на перезагрузку все-таки. Как мы видим, запрос не совсем касается мэров, но депутатов он касается… Если сравнивать с выборами в Раду, то парламентская кампания в прошлом году была короткой. Речь идет о досрочных выборах, которые стали точным продолжением президентской кампании, — отметил нардеп.

Кроме этого, Корниенко заверил, что на этот раз «Слуга народа» не будет использовать лозунг «Сделаем их вместе».