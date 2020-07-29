Олег Кипер, скриншот видео

https://racurs.ua/n141770-idealnym-nosom-hvastalsya-na-teleshou-prokuror-kieva-video.html

Ракурс

Прокурор Киева Олег Кипер, недавно назначенный на эту должность генпрокурором Ириной Венедиктовой, ранее участвовал в съемках телепередачи на одном из украинских телеканалов, посвященной «проблеме» в отношениях с женой, к которым привел его «идеальный нос».

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук журналист Владимир Бойко.

В этом сюжете утверждается, что жена Бойко начала замечать недостатки в своей внешности после рождения ребенка, поскольку малышу начали желать, чтобы нос был похож на нос отца.

По словам жены Кипера, у нее были мысли еще в подростковом возрасте о возможности коррекции формы носа.

Но не с кем сравнить, а сейчас объект передо мной, любимый дорогой человек. И вот, хотелось бы соответствовать, — отметила она.

Бойко отметил, что жена нового прокурора Киева является гражданкой Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в декларации Кипера.

Как сообщают СМИ, Кипер — бизнесмен, бывший заместитель начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины времен генпрокурора Виктора Пшонки. Кипер — коммерческий партнер экс-заместителя генпрокурора Сергея Кизя, а также до недавнего времени работал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Напомним, Кипера как нового прокурора Киева Венедиктова представила коллективу 27 июля.