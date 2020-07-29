Страна Идти и Канал-острова - Минздрав опозорился незнанием названий стран. Фото: Regnum

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Вопиющие ошибки на грани с международным скандалом допускает в своих документах Министерство здравоохранения (Минздрав).

В ведомстве неоднократно «признавали» спорные территории независимыми, а также переводили названия государств для официальных документов онлайн-переводчиком. Об этом сообщает «Европейская правда».

В решении о «зеленом» и «красном» списке тех, кто приезжает в Украину из-за рубежа оказалось 214 пунктов, тогда как членами ООН являются лишь 193 государств. «Увеличить» количество стран на земном шаре решили благодаря ошибкам.

Так, в своем документе Минздрав признает и дает разрешение на въезд несуществующим гражданам «Западной Сахары». Западная Сахара — это большая и малонаселенная территория, которую ООН считает спорной и последней недоколонизированой частью Африки. Стране только предстоит определиться между независимостью и пребыванием в составе Королевства Марокко.

Также список Минздрава «признает» независимость китайских автономий вопреки официальной позиции Украины. Одной из стран/государств в документах значится «Тайвань». К статусу «стран/государств» в списке повысили самоуправляющиеся и заморские территории, а также заморские департаменты европейских государств.

В министерстве ошиблись и во владениях Великобритании. Минздрав решил забрать у британцев территории — остров Мэн и Нормандские острова, а также часть заморских территорий.

Минздрав также решил признать существование еще одной «страны» под названием «Турки и Кайкос». На самом деле британские острова называются Теркс и Кайкоз и расположены в Карибском бассейне.

Французское владение Сен-Мартен в министерстве не только считают отдельной страной, но и называют ее «Святым Мартином», а африканское государство Кот-д'Ивуар — «Берегом Слоновой Кости».

Еще месяц назад Минздрав переводило название Caribbean Netherlands как «Карибы Нидерланды», британские Нормандские острова (Channel Islands) назывались «Канал-острова», а африканское государство Того (по-английски — Togo) переведено в списке как «Идти».

Отмечается, что Google translate переводит название Togo, считая, что слово написано с ошибкой, мол, должно быть «To go».

Напомним, ранее мы сообщали, что учитель «Всеукраинской школы онлайн» в прямом эфире допустил элементарную ошибку.