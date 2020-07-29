Країна Йти і Канал-острови — МОЗ осоромилося незнанням назв країн. Фото: Regnum

https://racurs.ua/ua/n141769-krayina-yty-i-kanal-ostrovy-moz-osoromylosya-neznannyam-nazv-krayin.html

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Кричущі помилки на межі із міжнародним скандалом допускає у своїх документах Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

У відомстві неодноразово «визнавали» спірні території незалежними, а також перекладали назви держав для офіційних документів онлайн-перекладачем. Про це повідомляє «Європейська правда».

У рішенні про «зелений» та «червоний» список тих, хто приїздить до України з-за кордону виявилось 214 пунктів, тоді як членами ООН є лише 193 держави. «Збільшити» кількість країн на земній кулі вирішили завдяки помилкам.

Так, у своєму документі МОЗ визнає та надає дозвіл на в’їзд неіснуючим громадянам «Західної Сахари». Західна Сахара — це велика й малонаселена територія, яку ООН вважає спірною та останньою недеколонізованою частиною Африки, що має визначитися між незалежністю та перебуванням у складі Королівства Марокко.

Також список МОЗ «визнає" незалежність китайських автономій всупереч офіційній позиції України. Однією з країн/держав у документах значиться «Тайвань». До статусу «країн/держав» у списку підвищили самоврядні та заморські території, а також заморські департаменти європейських держав.

В міністерстві наплутали й з володіннями Великої Британії. МОЗ вирішило забрати в британців території — острів Мен та Нормандські острови, а також частину заморських територій.

МОЗ вирішило визнати існування ще однієї «країни» під назвою «Турки й Кайкос». Насправді ж британські острови мають назву Теркс і Кайкоз та розташовані в Карибському басейні.

Французьке володіння Сен-Мартен у міністерстві не лише вважають окремою країною, а й називають її «Святим Мартіном», а африканську державу Кот-Д'Івуар — «Берегом Слонової Кістки».

Ще місяць тому МОЗ перекладало назву Caribbean Netherlands як «Кариби Нідерланди», британські Нормандські острови (Channel Islands) мали назву «Канал-острови», а африканська держава Того (англійською — Togo) перекладена в списку як «Йти».

Відмічається, що Google translate перекладає назву Togo, вважаючи, що слово написане з помилкою, мовляв, мало бути «To go».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчитель «Всеукраїнської школи онлайн» у прямому ефірі допустив елементарну помилку.