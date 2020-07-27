Ирина Венедиктова и Олег Кипер, фото: пресс-служба Офиса генпрокурора

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Прокурором Киева генпрокурор Ирина Венедиктова назначили Олега Кипера.

Он во времена президентства Виктора Януковича занимал должность заместителя главы Главного следственного управления Генпрокуратуры, из-за чего попал под люстрацию и был уволен из прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Однако в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева восстановил его в должности старшего прокурора Главного управления надзора, а 9 июня этого года Кипер стал заместителем прокурора Киева.

Кипер также до недавнего времени работал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Кипера как нового руководителя Венедиктова представила коллективу прокуратуры сегодня.

Работать в органах прокуратуры Кипер начал в 2001 году в Одесской области.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська недавно сообщил, что каждый восстановленный в должности люстрированный чиновник обходится государственному бюджету в сумму свыше 500 тыс. грн.