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Ірина Венедіктова та Олег Кіпер, фото: прес-служба Офісу генпрокурора
Люстрований екс-радник Єрмака став прокурором Києваhttps://racurs.ua/ua/n141676-lustrovanyy-eks-radnyk-iermaka-stav-prokurorom-kyieva.htmlРакурс
Прокурором Києва генпрокурор Ірина Венедіктова призначили Олега Кіпера.
Він у часи президентства Віктора Януковича займав посаду заступника очільника Головного слідчого управління Генпрокуратури, через що потрапив під люстрацію і був звільнений з прокуратури, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Проте у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва поновив його на посаді старшого прокурора Головного управління нагляду, а 9 червня цього року Кіпер став заступником прокурора Києва.
Кіпер також донедавна працював позаштатним радником очільника Офісу президента Андрія Єрмака.
Кіпера як нового керівника Венедіктова представила колективу прокуратури сьогодні.
Працювати в органах прокуратури Кіпер розпочав у 2001 році в Одеській області.
Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська нещодавно повідомив, що кожен поновлений на посаді люстрований чиновник обходиться державному бюджету у суму понад 500 тис. грн.
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