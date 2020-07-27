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Ракурс
Ірина Венедіктова та Олег Кіпер, фото: прес-служба Офісу генпрокурора

Люстрований екс-радник Єрмака став прокурором Києва

27 лип 2020, 14:09
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Прокурором Києва генпрокурор Ірина Венедіктова призначили Олега Кіпера.

Він у часи президентства Віктора Януковича займав посаду заступника очільника Головного слідчого управління Генпрокуратури, через що потрапив під люстрацію і був звільнений з прокуратури, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Проте у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва поновив його на посаді старшого прокурора Головного управління нагляду, а 9 червня цього року Кіпер став заступником прокурора Києва.

Кіпер також донедавна працював позаштатним радником очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Кіпера як нового керівника Венедіктова представила колективу прокуратури сьогодні.


Працювати в органах прокуратури Кіпер розпочав у 2001 році в Одеській області.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська нещодавно повідомив, що кожен поновлений на посаді люстрований чиновник обходиться державному бюджету у суму понад 500 тис. грн.

Джерело: Ракурс


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