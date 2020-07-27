За нас п’ять країн Європи, інші грають під дудку Москви — Кривонос — агресія Росії

https://racurs.ua/ua/n141675-za-nas-p-yat-krayin-ievropy-inshi-graut-pid-dudku-moskvy-kryvonos.html

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Росія може почати агресію проти України в будь-який момент і з будь-якої ділянки кордону, зокрема й із анексованого Криму, переконаний заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос. Окрім цього, він рекомендує українцям розраховувати лише на свої сили.

Ми чітко повинні розуміти, що ми одні на полі і у нас не так багато країн, які нас підтримують. Нас підтримують країни Балтії, Польща, тому що вони розуміють ту загрозу, яка йде з боку Росії, — сказав Кривонос «Крим.Реалії».

За його словами, балтійські країни та Варшава розуміють, що Україна є їхнім союзником, якого потрібно підтримувати. Також Кривонос згадав про Британію і заокеанських друзів Києва.

Нас підтримує Велика Британія, яка розуміє таку загрозу з боку Росії, нас підтримують США, Канада, нас підтримує Японія. Інші країни Європи грають під дудку Росії, — резюмував Кривонос.



Нагадаємо, заступник секретаря РНБО України також не виключає, що будь-які військові навчання, наприклад ті, які Росія проводить в анексованому Криму, впродовж одного дня можуть трансформуватися в «активну фазу бойових дій».

20 липня стало відомо, що Росія планує перекинути до кордону з Україною 120 тис. військових. Це станеться під час навчань «Кавказ-2020» наприкінці вересня. Угруповання росіян доповнять 500 танків, 3 тис. бронемашин, 250 гелікоптерів, 50 кораблів і до п’яти підводних човнів. Активна фаза навчань «Кавказ-2020» відбудеться 21−26 вересня.