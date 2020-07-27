За нас пять стран Европы, остальные играют под дудку Москвы — Кривонос

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Россия может начать агрессию против Украины в любой момент и с любого участка границы, в том числе и из аннексированного Крыма, убежден замсекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос. Кроме этого, он рекомендует украинцам рассчитывать только на свои силы.

Мы четко должны понимать, что мы одни на поле и у нас не так много стран, которые нас поддерживают. Нас поддерживают страны Балтии, Польша, потому что они понимают ту угрозу, исходящую со стороны России, — сказал Кривонос «Крым.Реалии».

По его словам, страны Балтии и Польша понимают, что Украина является их союзником, которого нужно поддерживать. Также Кривонос упомянул о Британии и заокеанских друзьях Киева.

Нас поддерживает Великобритания, которая понимает такую угрозу со стороны России, нас поддерживают США, Канада, нас поддерживает Япония. Другие страны Европы играют под дудку России, — отметил Кривонос.



Напомним, замсекретаря СНБО Украины также не исключает, что любые военные учения, например те, которые Россия проводит в аннексированном Крыму, на протяжении одного дня могут трансформироваться в «активную фазу боевых действий».

20 июля стало известно, что Россия планирует перебросить к границе с Украиной 120 тыс. военных. Это произойдет во время учений «Кавказ-2020» в конце сентября. Группировку россиян дополнят и 500 танков, 3 тыс. бронемашин, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок. Активная фаза учений «Кавказ-2020» состоится 21−26 сентября.