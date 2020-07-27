Рейтинг партий

https://racurs.ua/n141674-kakim-partiyam-gotovy-otdat-svoi-golosa-ukraincy-rasskazali-sociologi-infografika.html

Ракурс

Рейтинг партий в Украине составили социологи. Согласно опросам, больше всего украинцев поддерживают партию «Слуга народа». Если бы выборы в парламент состоялись сейчас, за эту политическую силу отдали бы свои голоса 28% украинцев.

На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь». Эту партию готовы поддержать 16% украинцев, которые определились с выбором и готовы голосовать на выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

«Европейскую солидарность» готовы поддержать 14% опрошенных, «Батькивщину» — около 10%. Еще 4% голосов получила бы «Сила и честь».

В то же время половина опрошенных на местных выборах, которые состоятся осенью 2020 года, склонны поддержать местные партии. Еще 30% готовы голосовать за известную политсилу.

Опрос проводился в период с 15 по 20 июля в методом личного интервью. В исследовании приняли участие 2 тыс. респондентов от 18 лет.