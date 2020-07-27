Рейтинг партій

https://racurs.ua/ua/n141674-yakym-partiyam-gotovi-viddaty-svoyi-golosy-ukrayinci-rozpovily-sociology-infografika.html

Ракурс

Рейтинг партій в Україні склали соціологи. Згідно з опитуваннями, найбільше українці підтримують партію «Слуга народа». Якби вибори до парламенту відбулися зараз, за цю політичну силу віддали б свої голоси 28% українців.

На другому місці — «Опозиційна платформа — За життя». Цю партію готові підтримати 16% українців, які визначилися з вибором і готові голосувати на виборах. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

«Європейську солідарність» готові підтримати 14% опитаних, «Батьківщину» — близько 10%. Ще 4% голосів отримала б «Сила і честь».

Водночас половина опитаних на місцевих виборах, що відбудуться восени 2020 року, схильні підтримати місцеві партії. Ще 30% готові голосувати за відому політсилу.

Опитування проводилося у період з 15 по 20 липня методом особистого інтерв’ю. У дослідженні взяли участь 2 тис. респондентів від 18 років.