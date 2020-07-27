Про боєготовність Росії у Криму заявили в РНБО — новини Криму

https://racurs.ua/ua/n141673-pro-povnu-boiegotovnist-rosiyi-u-krymu-zayavyly-v-rnbo.html

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Агресія Росії не припиняється. Військові штаби і мобілізаційна база Росії в окупованому Криму перебувають в підготовленому стані.

За словами заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергія Кривоноса, навчання, які Кремль проводить на анексованому півострові, всього за день можуть трансформуватися в «активну фазу бойових дій».

Коли штаби і мобілізаційна база підготовлені, а вони вже підготовлені в Криму, цей потенціал під виглядом резервістів може прибути спочатку на навчання, а навчання можуть перейти в активну фазу бойових дій, це відбувається дуже швидко. Сьогодні вранці це ще навчання, а завтра вранці це вже що? Початок агресії, — сказав Кривоніс «Крим.Реалії», коментуючи можливість атаки Росії на Україну.

При цьому він запевнив, що Київ готовий до будь-яких загроз, а українська армія проходить навчання і підготовку щодо протидії загрозам з боку Росії.

Всі загрози, які можуть існувати, вони давно вже опрацьовані Генеральним штабом, і постійно переглядаються ці питання. І ці плани існують, — зазначив Кривонос.



20 липня стало відомо, що Росія планує перекинути до кордону з Україною 120 тис. військових. Це станеться під час навчань «Кавказ-2020» наприкінці вересня. Угруповання росіян доповнять 500 танків, 3 тис. бронемашин, 250 гелікоптерів, 50 кораблів і до п’яти підводних човнів.

Активна фаза навчань «Кавказ-2020» відбудеться 21−26 вересня. Зараз найінтенсивніша військова активність росіян спостерігається в Ростовській області на полігонах Південного військового округу Росії та на морських полігонах в Чорному морі біля окупованого Криму.