Стали відомі найзатятіші нардепи-прогульники

Рейтинг нардепів-прогульників. Фото: Полемика

https://racurs.ua/ua/n141672-stalo-vidomo-hto-ocholyv-antyreytyng-deputativ-progulnykiv.html

Ракурс

Депутати від «Опозиційної платформи — За життя» (ОПЗЖ) пропустили кожне друге голосування у Верховній Раді.

Загалом вони взяли участь лише в 53% голосувань за липень 2020 року. Про це повідомляє Комітет виборців України.

Серед депутатів ОПЗЖ, які пропустили голосування в липні, склався такий рейтинг:

Сергій Ларін (проголосував двічі, узяв участь у 0,32% голосувань);

Тарас Козак (0,32%);

Вадим Рабінович (1%);

Вадим Столар (1%);

Юрій Бойко (3%);

Сергій Льовочкін (4%);

Юлія Льовочкіна (5%);

Олександр Фельдман (8%);

Ігор Абрамович (9%).

Загалом дев’ятеро народних депутатів від ОПЗЖ пропустили 90% голосувань Ради за місяць. Також низькі показники участі в голосуваннях виявили в депутатів групи «За майбутнє". У середньому один депутат цієї політсили взяв участь у 61% голосувань.

Зі свого боку депутати ВО «Батьківщина» в середньому взяли участь у 71% голосувань, а депутати «Голосу» — 72%. Дещо вищі результати зафіксували в депутатів «Європейської солідарності» — 74% та депутатської групи «Довіра» — 75%.

Депутати «Слуги народу» взяли участь у 85% голосувань Ради. Однак окремі депутати монобільшості все ж пропустили значну кількість голосувань.

Рейтинг прогульників серед «слуг» склався так:

Олександр Дубінський — 5% голосувань,

Ігор Фріс — 11% голосувань,

Анастасія Ляшенко — 29% голосувань,

Сергій Нагорняк — 30% голосувань,

Ольга Василевська-Смаглюк — 32% голосувань.

Зазначається, що лише один нардеп узяв участь у всіх голосуваннях Верховної Ради. Це депутат від «Слуги народу» Олекандр Бакумов. Усього в липні відбулося 634 голосування, що є найвищим показником за останні місяці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що У Раді зекономили 3 млн на прогульниках. Частині народних обранців не виплатили відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень.