Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рейтинг нардепів-прогульників. Фото: Полемика

Стали відомі найзатятіші нардепи-прогульники

27 лип 2020, 13:38
999

Депутати від «Опозиційної платформи — За життя» (ОПЗЖ) пропустили кожне друге голосування у Верховній Раді.

Загалом вони взяли участь лише в 53% голосувань за липень 2020 року. Про це повідомляє Комітет виборців України.

Серед депутатів ОПЗЖ, які пропустили голосування в липні, склався такий рейтинг:

  • Сергій Ларін (проголосував двічі, узяв участь у 0,32% голосувань);
  • Тарас Козак (0,32%);
  • Вадим Рабінович (1%);
  • Вадим Столар (1%);
  • Юрій Бойко (3%);
  • Сергій Льовочкін (4%);
  • Юлія Льовочкіна (5%);
  • Олександр Фельдман (8%);
  • Ігор Абрамович (9%).

Загалом дев’ятеро народних депутатів від ОПЗЖ пропустили 90% голосувань Ради за місяць. Також низькі показники участі в голосуваннях виявили в депутатів групи «За майбутнє". У середньому один депутат цієї політсили взяв участь у 61% голосувань.

Зі свого боку депутати ВО «Батьківщина» в середньому взяли участь у 71% голосувань, а депутати «Голосу» — 72%. Дещо вищі результати зафіксували в депутатів «Європейської солідарності» — 74% та депутатської групи «Довіра» — 75%.

Депутати «Слуги народу» взяли участь у 85% голосувань Ради. Однак окремі депутати монобільшості все ж пропустили значну кількість голосувань.

Рейтинг прогульників серед «слуг» склався так:


  • Олександр Дубінський — 5% голосувань,
  • Ігор Фріс — 11% голосувань,
  • Анастасія Ляшенко — 29% голосувань,
  • Сергій Нагорняк — 30% голосувань,
  • Ольга Василевська-Смаглюк — 32% голосувань.

Зазначається, що лише один нардеп узяв участь у всіх голосуваннях Верховної Ради. Це депутат від «Слуги народу» Олекандр Бакумов. Усього в липні відбулося 634 голосування, що є найвищим показником за останні місяці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що У Раді зекономили 3 млн на прогульниках. Частині народних обранців не виплатили відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿