Роман Скрипник захопив заручників, а згодом сховався у лісі, фото: поліція Полтавської області

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На Полтавщині вже чотири доби розшукують терориста Романа Скрипика, який 23 липня спочатку захопив заручника, а згодом заховався від поліції в одній з лісосмуг регіону.

Зоною пошуків визначено Миргородський район Полтавської області. Про це спеціаліст відділу комунікації поліції Полтавської області Поліна Ларіна повідомила в коментарі виданню «Українська правда».

Зазначається, що до пошуків активно долучилися усі співробітники поліції області. Також використовується допомога Нацгвардії, спецпризначенці, кінологи з собаками та спеціальна техніка.

Максимально весь людський і технічний ресурс задіяні. Розшук триває і вдень, і вночі, — наголосила Ларіна.

За її словами, Миргородський район розбито на квадрати, правоохоронці перевіряють ліси, поля та населені пункти. Зокрема, перевіряються такі природні схованки як поля кукурудзи чи злакових.

Ларіна зазначила, природний ландшафт району ускладнює пошуки, оскільки правоохоронцям доводиться кілька разів здійснювати перевірку деяких ділянок.

Нагадаємо, Скрипника вранці 23 липня намагалися затримати в Полтаві співробітники карного розшуку за підозрою у незаконному заволодінні транспортними засобами. Йому тоді вдалося захопити заручника і виїхати з Полтави.