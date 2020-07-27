Роман Скрипник захватил заложников, а затем скрылся в лесу, фото: полиция Полтавской области

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В Полтавской области уже четверо суток разыскивают террориста Романа Скрипика, который 23 июля сначала захватил заложника, а затем спрятался от полиции в одной из лесополос региона.

Зоной поисков определен Миргородский район Полтавской области. Об этом специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина сообщила в комментарии изданию «Украинская правда».

Отмечается, что к поискам активно подключились все сотрудники полиции области. Также используется помощь Нацгвардии, спецназовцев, кинологов с собаками и специальной техники.

Максимально весь человеческий и технический ресурс задействованы. Розыск продолжается и днем, и ночью, — подчеркнула Ларина.

По ее словам, Миргородский район разбит на квадраты, правоохранители проверяют леса, поля и населенные пункты. В частности, проверяются такие природные укрытия как поля кукурузы или злаковых.

Ларина отметила, природный ландшафт района усложняет поиски, поскольку правоохранителям приходится несколько раз осуществлять проверку некоторых участков.

Напомним, Скрипника утром 23 июля пытались задержать в Полтаве сотрудники уголовного розыска по подозрению в незаконном завладении транспортными средствами. Ему тогда удалось захватить заложника и выехать из Полтавы.