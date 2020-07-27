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Рейтинг других кандидатов составил не более 3%, еще около 13% респондентов не определились.
Деятельностью президента Владимира Зеленского оказались довольны 36% опрошенных, а недовольны — 56%.
Президент Владимир Зеленский. Фото: Цензор.нет
Рейтинг Зеленского продолжает стремительно падать — опрос (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n141670-reyting-zelenskogo-prodoljaet-stremitelno-padat-opros-infografika.htmlРакурс
Владимир Зеленский все еще имеет наибольшую поддержку среди избирателей. Если бы выборы президента Украины состоялись в середине июля 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 30,2% украинцев.
Два месяца назад президентский рейтинг составлял почти 40%. Об этом стало известно из результатов опроса Социологической группы «Рейтинг».
Согласно данным опроса, политические симпатии украинцев распределились следующим образом:
- Владимир Зеленский — 30,2%;
- Юрий Бойко — 14,4%;
- Петр Порошенко — 13,7%;
- Юлия Тимошенко — 9,1%;
- Игорь Смешко — 5, 8%;
- Владимир Гройсман — 3,1%;
- Анатолий Гриценко — 3,0%.
Рейтинг других кандидатов составил не более 3%, еще около 13% респондентов не определились.
Деятельностью президента Владимира Зеленского оказались довольны 36% опрошенных, а недовольны — 56%.
Однако президент Владимир Зеленский все равно продолжает лидировать в рейтинге доверия среди политиков. Ему доверяют 41% опрошенных, а 56% не доверяют.
Также относительно высокий рейтинг доверия высказывают:
- Владимиру Гройсману;
- Юрию Бойко;
- Виталию Кличко;
- Дмитрию Разумкову;
- Юлие Тимошенко;
- Петру Порошенко;
Опрос проведен 15−20 июля методом личного интервью среди населения старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Опрошено 2 тыс. респондентов, ошибка репрезентативности составляет не более 2,2%.
Напомним, ранее мы сообщали, что Зеленский за год президентства потерял 30% поддержки избирателей.
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