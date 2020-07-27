Президент Владимир Зеленский. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/n141670-reyting-zelenskogo-prodoljaet-stremitelno-padat-opros-infografika.html

Ракурс

Владимир Зеленский все еще имеет наибольшую поддержку среди избирателей. Если бы выборы президента Украины состоялись в середине июля 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 30,2% украинцев.

Два месяца назад президентский рейтинг составлял почти 40%. Об этом стало известно из результатов опроса Социологической группы «Рейтинг».

Согласно данным опроса, политические симпатии украинцев распределились следующим образом:

Владимир Зеленский — 30,2%;

Юрий Бойко — 14,4%;

Петр Порошенко — 13,7%;

Юлия Тимошенко — 9,1%;

Игорь Смешко — 5, 8%;

Владимир Гройсман — 3,1%;

Анатолий Гриценко — 3,0%.

Рейтинг других кандидатов составил не более 3%, еще около 13% респондентов не определились.





Деятельностью президента Владимира Зеленского оказались довольны 36% опрошенных, а недовольны — 56%.







Однако президент Владимир Зеленский все равно продолжает лидировать в рейтинге доверия среди политиков. Ему доверяют 41% опрошенных, а 56% не доверяют.



Также относительно высокий рейтинг доверия высказывают:

Владимиру Гройсману;

Юрию Бойко;

Виталию Кличко;

Дмитрию Разумкову;

Юлие Тимошенко;

Петру Порошенко;

Опрос проведен 15−20 июля методом личного интервью среди населения старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Опрошено 2 тыс. респондентов, ошибка репрезентативности составляет не более 2,2%.

Напомним, ранее мы сообщали, что Зеленский за год президентства потерял 30% поддержки избирателей.