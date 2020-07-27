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Ракурс
Президент Владимир Зеленский. Фото: Цензор.нет

Рейтинг Зеленского продолжает стремительно падать — опрос (ИНФОГРАФИКА)

27 июл 2020, 12:42
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Владимир Зеленский все еще имеет наибольшую поддержку среди избирателей. Если бы выборы президента Украины состоялись в середине июля 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 30,2% украинцев.

Два месяца назад президентский рейтинг составлял почти 40%. Об этом стало известно из результатов опроса Социологической группы «Рейтинг».

Согласно данным опроса, политические симпатии украинцев распределились следующим образом:

  • Владимир Зеленский — 30,2%;
  • Юрий Бойко — 14,4%;
  • Петр Порошенко — 13,7%;
  • Юлия Тимошенко — 9,1%;
  • Игорь Смешко — 5, 8%;
  • Владимир Гройсман — 3,1%;
  • Анатолий Гриценко — 3,0%.

Рейтинг других кандидатов составил не более 3%, еще около 13% респондентов не определились.

Рейтинг политических лидеров. Инфографика: Рейтинг

Деятельностью президента Владимира Зеленского оказались довольны 36% опрошенных, а недовольны — 56%.

Сравнение рейтингов доверия к президентам. Инфографика: Рейтинг

Однако президент Владимир Зеленский все равно продолжает лидировать в рейтинге доверия среди политиков. Ему доверяют 41% опрошенных, а 56% не доверяют.

Также относительно высокий рейтинг доверия высказывают:


  • Владимиру Гройсману;
  • Юрию Бойко;
  • Виталию Кличко;
  • Дмитрию Разумкову;
  • Юлие Тимошенко;
  • Петру Порошенко;

Опрос проведен 15−20 июля методом личного интервью среди населения старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Опрошено 2 тыс. респондентов, ошибка репрезентативности составляет не более 2,2%.

Напомним, ранее мы сообщали, что Зеленский за год президентства потерял 30% поддержки избирателей.

Источник: Ракурс


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