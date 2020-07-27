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Ракурс
Президент Володимир Зеленський. Фото: Цензор.нет

Рейтинг Зеленського продовжує стрімко падати — опитування (ІНФОГРАФІКА)

27 лип 2020, 12:42
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Володимир Зеленський усе ще має найбільшу підтримку виборців. Якщо вибори президента України відбулися б у середині липня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 30,2% українців.

Два місяці тому президентський рейтинг становив майже 40%. Про це стало відомо із результатів опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Згідно із результатами опитування, політичні симпатії українців розподілилися так:

  • Володимир Зеленський — 30,2%;
  • Юрій Бойко — 14,4%;
  • Петро Порошенко — 13,7%;
  • Юлія Тимошенко — 9,1%;
  • Ігор Смешко — 5, 8%;
  • Володимир Гройсман — 3,1%;
  • Анатолій Гриценко — 3,0%.

Рейтинг інших кандидатів склав не більш ніж 3%, ще майже 13% респондентів не визначилися.

Рейтинг політичних лідерів. Інфографіка: Рейтинг

Діяльністю президента Володимира Зеленського виявилися задоволені 36% опитаних, а незадоволені — 56%.

Порівняння рейтингів довіри президентів.Інфографіка: Рейтинг

Однак президент Володимир Зеленський і надалі утримує лідерську позицію в рейтингу довіри політиків. Йому довіряють 41% опитаних, а 56% не довіряють.

Також відносно високий рейтинг довіри виказують:


  • Володимиру Гройсману;
  • Юрію Бойку;
  • Віталію Кличку;
  • Дмитру Разумкову;
  • Юлії Тимошенко;
  • Петру Порошенку;

Опитування проводилося 15−20 липня методом особистого інтерв’ю серед населення старше 18 років по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій. Опитано 2 тис. респондентів, помилка репрезентативності становить не більше ніж 2,2%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Зеленський за рік президентства втратив 30% підтримки виборців.

Джерело: Ракурс


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