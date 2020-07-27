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Президент Володимир Зеленський. Фото: Цензор.нет
Рейтинг Зеленського продовжує стрімко падати — опитування (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n141670-reytyng-zelenskogo-prodovjuie-strimko-padaty-opytuvannya-infografika.htmlРакурс
Володимир Зеленський усе ще має найбільшу підтримку виборців. Якщо вибори президента України відбулися б у середині липня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 30,2% українців.
Два місяці тому президентський рейтинг становив майже 40%. Про це стало відомо із результатів опитування соціологічної групи «Рейтинг».
Згідно із результатами опитування, політичні симпатії українців розподілилися так:
- Володимир Зеленський — 30,2%;
- Юрій Бойко — 14,4%;
- Петро Порошенко — 13,7%;
- Юлія Тимошенко — 9,1%;
- Ігор Смешко — 5, 8%;
- Володимир Гройсман — 3,1%;
- Анатолій Гриценко — 3,0%.
Рейтинг інших кандидатів склав не більш ніж 3%, ще майже 13% респондентів не визначилися.
Діяльністю президента Володимира Зеленського виявилися задоволені 36% опитаних, а незадоволені — 56%.
Однак президент Володимир Зеленський і надалі утримує лідерську позицію в рейтингу довіри політиків. Йому довіряють 41% опитаних, а 56% не довіряють.
Також відносно високий рейтинг довіри виказують:
- Володимиру Гройсману;
- Юрію Бойку;
- Віталію Кличку;
- Дмитру Разумкову;
- Юлії Тимошенко;
- Петру Порошенку;
Опитування проводилося 15−20 липня методом особистого інтерв’ю серед населення старше 18 років по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій. Опитано 2 тис. респондентів, помилка репрезентативності становить не більше ніж 2,2%.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Зеленський за рік президентства втратив 30% підтримки виборців.
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