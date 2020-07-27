Президент Володимир Зеленський. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/ua/n141670-reytyng-zelenskogo-prodovjuie-strimko-padaty-opytuvannya-infografika.html

Ракурс

Володимир Зеленський усе ще має найбільшу підтримку виборців. Якщо вибори президента України відбулися б у середині липня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 30,2% українців.

Два місяці тому президентський рейтинг становив майже 40%. Про це стало відомо із результатів опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Згідно із результатами опитування, політичні симпатії українців розподілилися так:

Володимир Зеленський — 30,2%;

Юрій Бойко — 14,4%;

Петро Порошенко — 13,7%;

Юлія Тимошенко — 9,1%;

Ігор Смешко — 5, 8%;

Володимир Гройсман — 3,1%;

Анатолій Гриценко — 3,0%.

Рейтинг інших кандидатів склав не більш ніж 3%, ще майже 13% респондентів не визначилися.





Діяльністю президента Володимира Зеленського виявилися задоволені 36% опитаних, а незадоволені — 56%.





Однак президент Володимир Зеленський і надалі утримує лідерську позицію в рейтингу довіри політиків. Йому довіряють 41% опитаних, а 56% не довіряють.

Також відносно високий рейтинг довіри виказують:

Володимиру Гройсману;

Юрію Бойку;

Віталію Кличку;

Дмитру Разумкову;

Юлії Тимошенко;

Петру Порошенку;

Опитування проводилося 15−20 липня методом особистого інтерв’ю серед населення старше 18 років по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій. Опитано 2 тис. респондентів, помилка репрезентативності становить не більше ніж 2,2%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Зеленський за рік президентства втратив 30% підтримки виборців.