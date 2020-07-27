Перемир'я на Донбасі розпочалося сьогодні о 00.01, фото: Міноборони РФ

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Ракурс

Перемир’я на Донбасі розпочалося о 00.01 сьогоднішньої доби, 27 липня. Воно передбачає повне припинення вогню.

Проте російсько-терористичні війська його вже кілька разів порушили. Про це повідомляє видання «Новости Донбасса» з посиланням на командувача операції Об'єднаних сил (ООС) Володимира Кравченка.

За словами Кравченка, в період з 0.20 по 0.45 здійснювався обстріл підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів та великолкаліберних кулеметів.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Наші підрозділи поки мовчать. Той обстріл, який був вночі, загрози життю і здоров’ю особового складу не ніс, — наголосив Кравченко.

Бойовики також здійснили ще один обстріл близько 9.00. В смузі відповідальності 79-ї бригади вони здійснили три обстріли, встановивши три міни ПОМ, зазначив Кравченко.

Він наголосив, що ситуація в зоні конфлікту перебуває під контролем.

Нагадаємо, раніше про здійснену бойовиками провокацію із мінування позицій українських військовослужбовців мінами ПОМ повідомили у прес-центрі ООС.