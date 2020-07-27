Бойовики замінували українські позиції, фото: телеканал «Прямий»

https://racurs.ua/ua/n141655-provokaciu-proty-ukrayinskyh-viyskovyh-pidgotuvaly-boyovyky-shtab-oos.html

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Бойовики на Донбасі напередодні запровадженого сьогодні, 27 липня, з 00.01 перемир’я підготували провокацію проти українських військових.

Російсько-терористичні війська поблизу Новомихайлівки за допомогою протитанкових гранатометів замінували українські позиції протипіхотними мінами осколкової натяжної дії ПОМ-2. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Такі міни встановлюються лише дистанційно і мають період самоліквідації від чотирьох до 100 годин.

Отже, міни могли здетонувати вже після початку дії перемир’я на Донбасі. Це дозволило б бойовикам заявити про нібито обстріл з боку українських позицій або про підрив українських воїнів на власних мінах.

Тобто, в будь-якому випадку, як зрив повного і всеосяжного режиму припинення вогню, — наголошують у прес-центрі ООС.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак розповів, в яких випадках українські військові даватимуть відсіч ворогу в умовах запровадженого на Донбасі перемир’я.