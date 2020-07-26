Володимир Зеленський, фото: LB.ua

https://racurs.ua/ua/n141646-zelenskyy-obgovoryv-z-putinym-prypynennya-vognu-na-donbasi.html

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Президент України Володимир Зеленський обговорив зі своїм російським колегою Володимиром Путіним заплановане на 27 липня повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі.

Між президентами обох держав відбулася телефонна розмова, під час якої Зеленський порушив питання безпеки на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що Путін під час цієї розмови підтримав домовленість про припинення вогню.

Лідери погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі, — зазначає прес-служба Офісу президента.

Президенти РФ та України також обговорили деталі взаємодії щодо розмінування, розведення сил та відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, діяльності ОБСЄ і Червоного Хреста.

Також Зеленський і Путін обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час саміту «нормандської четвірки», котрий відбувся у Парижі в грудні 2019 року.

Крім того, вони обговорили закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» та закон про децентралізацію.

Нагадаємо, з 00.01 27 липня має розпочатися повне припинення вогню на Донбасі. Міноборони України повідомило, що на передову направлять українських миротворців, які мають досвід миротворчих місій ООН.