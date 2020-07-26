Владимир Зеленский, фото: LB.ua

https://racurs.ua/n141646-zelenskiy-obsudil-s-putinym-prekraschenie-ognya-na-donbasse.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным запланированное на 27 июля полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе.

Между президентами обоих государств состоялся телефонный разговор, во время которой Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Путин во время этого разговора поддержал договоренность о прекращении огня.

Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе, — отмечает пресс-служба Офиса президента.

Президенты РФ и Украины также обсудили детали взаимодействия относительно разминирования, разведения сил и открытия новых КПВВ на линии разграничения, деятельности ОБСЕ и Красного Креста.

Также Зеленский и Путин обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время саммита «нормандской четверки», который состоялся в Париже в декабре 2019 года.

Кроме того, они обсудили закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и закон о децентрализации.

Напомним, с 00.01 27 июля должно начаться полное прекращение огня на Донбассе. Минобороны Украины сообщило, что на передовую направят украинских миротворцев, которые имеют опыт миротворческих миссий ООН.