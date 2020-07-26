В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Marco Verch

https://racurs.ua/n141645-skolko-pcr-testov-mogut-oshibochno-byt-otricatelnymi-rasskazali-v-minzdrave.html

Ракурс

ПЦР-тесты на коронавирусную болезнь COVID-19 могут быть ложноотрицательными в четверти случаев.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом во время сегодняшнего видеобрифинга.

Отмечается, что причиной такого большого количества ложных отрицательных тестов являются особенности проведения ПЦР-тестирования. Для этих тестов берется мазок из ротоглотки. Однако если вирус концентрируется в нижних отделах дыхательного тракта, то ПЦР-тестирование в таких случаях может неправильно показывать отсутствие вируса.

Также есть зависимость от квалификации соответствующих специалистов, — отметил Степанов.

В то же время Степанов заверил, что в стандартах оказания медицинской помощи четко прописано, что делать в таком случае.

Потому что человек, у которого берут (мазок — ред.), у него есть соответствующая симптоматика коронавирусной болезни, и тогда применяется еще одно исследование или метод ИФА, — добавил министр.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине коронавирус подхватили втрое больше людей, чем выздоровели.