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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Marco Verch

Скільки ПЛР-тестів можуть помилково бути негативними, розповіли у МОЗ

26 лип 2020, 18:27
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ПЛР-тести на коронавірусну хворобу COVID-19 можуть бути хибнонегативними у четверті випадків.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

Зазначається, що причиною такої великої кількості помилкових негативних тестів є особливості проведення ПЛР-тестування. Для цих тестів береться мазок з ротоглотки. Однак якщо вірус концентрується у нижніх відділах дихального тракту, то ПЛР-тестування в таких випадках може хибно показувати відсутність вірусу.

Також є залежність від кваліфікації відповідних фахівців, — зазначив Степанов.

Водночас Степанов запевнив, що в стандартах надання медичної допомоги чітко прописано, що робити в такому випадку.


Тому що людина, в якої беруть (мазок — ред.), в неї є відповідна симптоматика коронавірусної хвороби, і тоді застосовується ще одне дослідження або метод ІФА, — додав міністр.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні коронавірус підхопило утричі більше осіб, ніж одужало.

Джерело: Ракурс


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