Руслан Хомчак, фото: «Апостроф»

https://racurs.ua/ua/n141644-peremyr-ya-na-donbasi-homchak-rozpoviv-v-yakyy-vypadkah-viyskovi-davatymut-vidsich-vorogu.html

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Припинення вогню на Донбасі має розпочатися 27 липня.

Українські військові в разі порушення домовленостей противником зможуть даватимуть належну відсіч «відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства». Головнокомандувач Збройними силами Руслан Хомчак заявив про це у зверненні, опублікованому прес-службою Генштабу.

За словами Хомчака, військові даватимуть відсіч в разі таких дій ворога:

наступу;

провокативних дій;

проведення диверсійно-розвідувальних операцій;

створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців та населення;

пошкодження чи знищення інфраструктури.

Збройні сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей, для чого створені відповідні додаткові резерви, — запевнив Хомчак.



За словами Хомчака, він задоволений ходом підготовки до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі.

Нагадаємо, Міноборони планує направити на передову українських миротворців, які мають досвід роботи у миротворчих місіях ООН, для контролю дотримання припинення вогню.