Папа Римський молиться за припинення вогню на сході України

Папа Римський Франциск, фото: Alfredo Borba

https://racurs.ua/ua/n141643-papa-rymskyy-molytsya-za-prypynennya-vognu-na-shodi-ukrayiny.html

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Папа Римський Франциск, голова католицької церкви, вітає досягнення домовленості про припинення вогню на Донбасі, яке має настати з 27 липня.

Понтифік подякував сторонам за «знак доброї волі» та висловив сподівання, що ця угода буде дотримана, повідомляє видання Vatican News.

Я молюся, щоб те, що було домовлено, нарешті було здійснене на практиці, включаючи ефективний процес роззброєння та розмінування, — заявив він.

За його словами, «лише в такий спосіб вдасться відновити довіру та закласти основи для примирення».

Російська військова агреcія на Донбасі розпочалася у 2014 році. З того часу понад 20 разів досягалися домовленості про припинення вогню, які згодом порушувалися. Зокрема, торік Тристороння контактна група в Мінську домовлялася про безстрокове припинення вогню з 21 липня.

Нагадаємо, Міноборони сьогодні заявило, що для контролю за дотриманням вогню відправить на передову українських миротворців, які мають досвід роботи у миротворчих місіях під егідою ООН.