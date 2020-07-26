Папа Римский молится за прекращение огня на востоке Украины

Папа Римский Франциск, фото: Alfredo Borba

https://racurs.ua/n141643-papa-rimskiy-molitsya-za-prekraschenie-ognya-na-vostoke-ukrainy.html

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Папа Римский Франциск, глава католической церкви, приветствует достижение договоренности о прекращении огня на Донбассе, которое должно наступить с 27 июля.

Понтифик поблагодарил стороны за «знак доброй воли» и выразил надежду, что это соглашение будет соблюдено, сообщает издание Vatican News.

Я молюсь, чтобы то, что было договорено, наконец было осуществлено на практике, включая эффективный процесс разоружения и разминирования, — заявил он.

По его словам, «только таким образом удастся восстановить доверие и заложить основы для примирения».

Российская военная агрессия на Донбассе началась в 2014 году. С тех пор более 20 раз достигались договоренности о прекращении огня, которые впоследствии нарушались. В частности, в прошлом году Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась о бессрочном прекращении огня с 21 июля.

Напомним, Минобороны сегодня заявило, что для контроля за соблюдением огня отправит на передовую украинских миротворцев, которые имеют опыт работы в миротворческих миссиях под эгидой ООН.