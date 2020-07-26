Коронавирус в бассейне — можно ли заразиться через воду, рассказали в Минздраве

В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: PxHere

https://racurs.ua/n141642-koronavirus-v-basseyne-mojno-li-zarazitsya-cherez-vodu-rasskazali-v-minzdrave.html

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Коронавирусную болезнь COVID-19 нельзя подхватить через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах и других подобных заведениях.

Дело в том, что дезинфицирующие средства для очистки воды, которые там используются, пагубно влияют на коронавирус SARS-CoV-2, приводящий к развитию COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

Доказательств распространения возбудителей коронавируса через воду в этих заведениях не обнаружили эксперты американского Центра контроля и профилактики заболеваний, отмечают в Минздраве.

Кроме того, недавнее исследование итальянских ученых показывает, что следы наличия SARS-CoV-2 в воде очень скудны. Также нет доказательств того, что коронавирус может передаваться через загрязненную питьевую воду или поверхностные и подземные воды.

В то же время в Минздраве подчеркивают, что во время пребывания в бассейнах или на пляжах можно заразиться непосредственно от инфицированного человека, ведь вирус передается преимущественно через мелкие капли, которые выделяются при кашле, чихании или разговорах.

Возбудитель новой коронавирусной инфекции способен передаваться от человека к человеку независимо от того, находятся они в воде или на суше, — подчеркивают в ведомстве.



Поэтому защититься от COVID-19 поможет:

дистанцирование;

регулярное мытье рук с мылом или обработка их антисептиком с содержанием спирта;

соблюдение правил респираторной гигиены.

Напомним, ученые недавно обнаружили неожиданный синдром коронавируса.