Коронавірус у басейні — чи можна інфікуватися через воду, розповіли у МОЗ

В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: PxHere

https://racurs.ua/ua/n141642-koronavirus-u-baseyni-chy-mojna-infikuvatysya-cherez-vodu-rozpovily-u-moz.html

Ракурс

Коронавірусну хворобу COVID-19 не можна підхопити через воду в басейнах, джакузі, спа-центрах та інших подібних закладах.

Річ у тім, що дезінфікуючі засоби для очищення води, які там використовуються, згубно впливають на коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Доказів поширення збудників коронавірусу через воду в цих закладах не виявили експерти американського Центру контролю та профілактики захворювань, зазначають у МОЗ.

Крім того, нещодавнє дослідження італійських учених показує, що сліди наявності SARS-CoV-2 у воді дуже мізерні. Також немає доказів того, що коронавірус може передаватися через забруднену питну воду чи поверхневі та підземні води.

Водночас у МОЗ наголошують, що під час перебування у басейнах чи на пляжах можна заразитися безпосередньо від інфікованої людини, адже вірус передається здебільшого через дрібні краплі, які виділяються під час кашлю, чхання або розмови.

Збудник нової коронавірусної інфекції здатен передаватися від людини до людини незалежно від того, знаходяться вони у воді чи перебувають на суші, — наголошують у відомстві.



Тож захиститися від COVID-19 допоможе:

дистанціювання;

регулярне миття рук з милом або оброблення їх антисептиком із вмістом спирту;

дотримання правил респіраторної гігієни.

Нагадаємо, учені нещодавно виявили несподіваний синдром коронавірусу.