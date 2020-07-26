У низці регіонів України 27 липня дощитиме, фото: Needpix

https://racurs.ua/ua/n141641-doschi-ta-grozy-na-zahodi-ta-pivdennomu-shodi-pogoda-v-ukrayini-na-27-lypnya-karta.html

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Погода в Україні 27 липня буде дощовою в західних, частині південно-східних, а також у Житомирській областях, можливі грози.

На решті території очікується мінлива хмарність без опадів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме 14−18°, на півдні — до 22°. Вдень очікується температура 23−27° на заході та 27−32° в решті регіонів України.

Синоптики попереджають, що дощі призводять до підняття рівня води в річках басейну Дністра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області), Прута, Сірету (Чернівецька область), а також у річках Прип’ять та Стохід у Волинській області.

Крім того, у більшості південних, центральних, Харківській, Донецькій, Сумській та Хмельницькій областях прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Києві 27 липня буде дещо теплішою, ніж минулої доби. Опади не очікуються. Вночі термометри покажуть 17−19°, вдень — 30−32°. Вітер східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові протягом доби буде дощовою, можливі грози. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі 14−16°, вдень — 23−25°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів, з мінливою хмарністю. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 20−22°, вдень — піднімуться до 29−31°. Вітер східний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі також очікується без опадів. Вночі температура опуститься до 16−18°, вдень повітря прогріється до 29−31°. Вітер східний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові 27 липня очікується без опадів. Вночі температура становитиме 16−18°, вдень — 29−31°. Вітер східний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті буде дощовою протягом доби, можливі грози. Вночі очікується температура 15−17°, вдень — 23−25°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 27 липня буде досить спокійним. Очікуються лише невеликі збурення, переважно на початку доби.

Нагадаємо, синоптики очікують, що температура повітря в липні складе 20−25° тепла.