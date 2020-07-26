В ряде регионов Украины 27 июля ожидаются дожди, фото: Needpix

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Погода в Украине 27 июля будет дождливой в западных, части юго-восточных, а также в Житомирской областях, возможны грозы.

На остальной территории ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит 14−18°, на юге — до 22°. Днем ожидается температура 23−27° на западе и 27−32° в других регионах Украины.

Синоптики предупреждают, что дожди приводят к поднятию уровня воды в реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута, Сирета (Черновицкая область), а также в реках Припять и Стоход в Волынской области.

Кроме того, в большинстве южных, центральных, Харьковской, Донецкой, Сумской и Хмельницкой областях прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Киев 27 июля будет несколько теплее, чем прошедшие сутки. Осадки не ожидаются. Ночью градусники покажут 17−19°, днем — 30−32°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове в течение суток будет дождливой, возможны грозы. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 14−16°, днем — 23−25°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков, с переменной облачностью. Ночью столбики термометров опустятся до 20−22°, днем — поднимутся до 29−31°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре также ожидается без осадков. Ночью температура опустится до 16−18°, днем ​​воздух прогреется до 29−31°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове 27 июля ожидается без осадков. Ночью температура составит 16−18°, днем — 29−31°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье будет дождливой в течение суток, возможны грозы. Ночью ожидается температура 15−17°, днем — 23−25°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 27 июля будет достаточно спокойной. Ожидаются лишь небольшие возмущения, преимущественно в начале суток.

Напомним, синоптики ожидают, что температура воздуха в июле составит 20−25° тепла.