Перемирие на передовой будут контролировать украинские миротворцы ООН — война на Донбассе

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Вооруженные силы Украины готовятся к полному прекращению огня на линии разграничения на Донбассе с полуночи 27 июля. Для этого на передовую Минобороны отправит украинских миротворцев, имеющих опыт работы в миротворческих миссиях под эгидой Организации Объединенных Наций.

На первую линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН, — говорится в сообщении штаба Объединенных сил.

По мнению Генштаба, такой шаг позволит не отвлекать личный состав ВСУ от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации. Кроме этого, привлечение миротворцев не лишит защитников Украины права на самозащиту, в соответствии со ст. 51 устава ООН. Также военные планируют привлечь отечественные и иностранные СМИ для информирования о текущей ситуации на Донбассе.

Отметим, что это сообщение штаба ООС появилось после критики утренней сводки 26 июля, в которой было указано:

За прошедшие сутки на участках ответственности подавляющего большинства подразделений обстрелы противника не зафиксированы. За исключением, 15 фактов нарушения режима прекращения огня.

Такие изменения в подаче информации об обстрелах оккупационных войск России вызвали возмущение у пользователей украинского сегмента Фейсбук.

Мероприятия полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий вооруженных формирований РФ, проведения противником диверсионно-разведывательных операций… При этом ВСУ готовы дать должный отпор противнику, — убеждает командование Объединенных сил.

Напомним, полное и всеобъемлющее прекращение огня на линии разграничения на Донбассе должно вступить в действие с 27 июля 2020 года.