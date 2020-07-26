Припинення вогню на передовій контролюватимуть українські миротворці ООН — війна на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n141640-prypynennya-vognu-na-peredoviy-kontroluvatymut-ukrayinski-myrotvorci-oon.html

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Збройні сили України готуються до повного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з опівночі 27 липня. Задля цього на передову Міноборони відправить українських миротворців, які мають досвід роботи у миротворчих місіях під егідою Організації Об'єднаних Націй.

На першу лінію нашої оборони в Донецькій та Луганській областях починають прибувати спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають чималий бойовий досвід та безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі у миротворчих місіях під егідою ООН, — йдеться у повідомленні штабу Об'єднаних сил.

На думку Генштабу, такий крок дозволить не відволікати особовий склад ЗСУ від виконання бойових завдань та попередити ймовірні провокації. Окрім цього, залучення миротворців не позбавить захисників України можливості для самозахисту, відповідно до ст. 51 статуту ООН. Також військові планують залучити вітчизняні та іноземні ЗМІ для інформування про поточну ситуацію на Донбасі.

Зауважимо, що це повідомлення штабу ООС з’явилося після критики ранкового зведення 26 липня, у якому було вказано:

Минулої доби на ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів обстріли противника не зафіксовано. За винятком, 15 фактів порушення режиму припинення вогню.

Така зміна подачі інформації щодо обстрілів окупаційних військ Росії викликало обурення в користувачів українського сегменту Фейсбук.

Заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства України у разі не лише наступальних, але й провокативних дій збройних формувань РФ, проведення противником диверсійно-розвідувальних операцій… При цьому ЗСУ готові дати належну відсіч противнику, — переконує командування Об'єднаних сил.

Нагадаємо, повне та всеосяжне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі повинно вступити в дію з 27 липня 2020 року.