52 “коронавірусних” студентів виявили у гуртожитку КПІ в Києві

https://racurs.ua/ua/n141639-52-koronavirusnyh-studentiv-vyyavyly-u-gurtojytku-kpi-v-kyievi.html

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Спалах захворюваності на коронавірус у Києві 26 липня зафіксували у гуртожитку Інституту спецзв’язку та захисту інформації Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

В одному з гуртожитків підтверджено 52 випадки захворювання COVID-19 серед курсантів. Перші чотири випадки були виявлені 22−24 липня. Про це з посиланням на виконувача обов’язків директора Київського лабораторного центру МОЗ Сергія Чумака повідомляє прес-служба КМДА.

За вчора у закладі протестували ще 61 курсанта, які контактували з інфікованими. Серед них на сьогодні — 48 позитивних результатів дослідження методом ПЛР, — уточнив Чумак.

Загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти.

У гуртожитку проводяться відповідні заходи з дезінфекції. Усі інші контактні особи перебувають під наглядом медиків. Щоб запобігти поширенню інфекції у гуртожитку визначено місця для ізоляції інфікованих, — наголосив Чумак.

Нагадаємо, за минулу добу, 25 липня, у 95 мешканців Києва виявили коронавірусну інфекцію. Загалом у столиці вже 7620 підтверджених випадків COVID-19.

Окрім цього, в Україні станом на 26 липня до послаблення карантину не готові дев’ять областей. Зокрема, поки не готові до послаблення обмежень у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій областях.