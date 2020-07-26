52 «коронавирусных» студента выявили в общежитии КПИ — коронавирус в Киеве

https://racurs.ua/n141639-52-koronavirusnyh-studenta-vyyavili-v-obschejitii-kpi-v-kieve.html

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Вспышку заболеваемости на коронавирус в Киеве 26 июля зафиксировали в общежитии Института спецсвязи и защиты информации Национального технического университета «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».

В одном из общежитий подтверждены 52 случая заболевания на COVID-19 среди курсантов. Первые четыре случая были обнаружены 22−24 июля. Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности директора Киевского лабораторного центра Минздрава Сергея Чумака сообщает пресс-служба КГГА.

За вчера протестовали еще 61 курсанта, которые контактировали с инфицированными. Среди них сегодня — 48 положительных результатов исследования методом ПЦР, — уточнил Чумак.

Всего в общежитии проживают 152 курсанта.

В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица находятся под наблюдением медиков. Чтобы предотвратить распространение инфекции в общежитии определены места для изоляции инфицированных, — отметил Чумак.

Напомним, за минувшие сутки, 25 июля, у 95 жителей Киева обнаружили коронавирусную инфекцию. Всего в столице уже 7620 подтвержденных случаев COVID-19.

Кроме этого, в Украине по состоянию на 26 июля к ослаблению карантина не готовы девять областей. В частности, пока не готовы к ослаблению ограничений в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.