Как грибы из Чернобыля помогут в освоении Марса, рассказали ученые — новости науки

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Чернобыль может стать ключом к завоеванию Марса, поскольку на территории украинской АЭС были обнаружены грибы, которые могут питаться радиацией — они поглощают ионизирующее гамма-излучение с помощью пигмента меланина.

По мнению исследователей из Стэнфорда, грибы Cladosporium sphaerospermum могут защитить первых поселенцев от смертельной атмосферы Красной планеты. Речь идет о создании костюмов астронавтов для выхода в открытый космос, пишет New Scientist на основании исследования американских ученых.

Грибки были обнаружены на стенах заброшенного реактора в Чернобыле. Известно, что Cladosporium sphaerospermum способен поглощать вредное излучение. Ученые полагают, что грибы можно использовать как своеобразный «солнцезащитный крем» от радиации.

Споры грибов испытывали на борту МКС в течение 30 дней. Выяснилось, что слой менее 2 мм способен снижать радиацию на 2%. Таким образом, слой в 21 см подойдет для создания щита на костюмах первых поселенцев на Марсе. Тогда нахождение на планете будет безопасным. Также исследователи определили, что грибы отлично переносят заморозку во время полета на МКС.

Напомним, в 1991 году, спустя пять лет после катастрофы, в Чернобыле были обнаружены грибы, проросшие на стенах заброшенного реактора.