Авто на скорости влетело в толпу в Берлине, есть пострадавшие — новости мира

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Автомобиль Mercedes («Мерседес») на большой скорости влетел в толпу в Берлине. Инцидент произошел утром 26 июля. Транспортное средство съехало с дороги и врезалось в группу пешеходов.

Правоохранители не исключают, что водитель потерял контроль над управлением машины, вследствие чего оно съехало с автодороги и влетело в пешеходов на площади Харденбергплац недалеко от железнодорожного вокзала Зоологического сада в столице Германии, пишет Associated Press.

АР сообщает, что в результате инцидента пострадали по меньшей мере пять пешеходов. В то же время, немецкое издание Bild уточнило, что число пострадавших возросло до семи. Три человека получили серьезные ранения.

Сейчас место аварии оцеплено полицией. Спасателям также пришлось организовывать операцию по спасению человека, которого придавило автомобилем. Водитель Mercedes задержан, причины ДТП выясняются.

Отметим, что полиции пока не рассматривает версию теракта.

Напомним, что 24 февраля водитель «Мерседеса» умышленно направил автомобиль на группу людей на карнавале в Фолькмарзен (федеральная земля Гессен). В результате наезда, который совершил 29-летний немец, пострадали 52 человека. Среди пострадавших 18 детей.