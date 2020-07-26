Авто на швидкості влетіло у натовп в Берліні, є потерпілі — новини світу

https://racurs.ua/ua/n141637-avto-na-shvydkosti-vletilo-u-natovp-v-berlini-ie-poterpili-foto-video.html

Ракурс

Автомобіль Mercedes («Мерседес») на великій швидкості влетів у натовп в Берліні. Інцидент стався зранку 26 липня. Транспортний засіб з’їхав з дороги та врізався в групу пішоходів.

Правоохоронці не виключають, що водій втратив контроль над керуванням авто, внаслідок чого з’їхав з автошляху і влетів у пішоходів на площі Харденбергплац неподалік від залізничного вокзалу Зоологічного саду у столиці Німеччини, пише Associated Press.

АР повідомляє, що внаслідок інциденту постраждало щонайменше п’ятеро пішоходів. Водночас, німецьке видання Bild уточнило, що кількість потерпілих зросла до сімох. Троє осіб дістали серйозних поранень.

Наразі місце аварії оточене поліцією, працюють рятувальні служби. Рятувальникам довелося організовувати операцію порятунку людину, яку придавило автомобілем. Водія Mercedes затримано, причини ДТП з’ясовуються.

Зауважимо, що поліції наразі не розглядає версію теракту.

Нагадаємо, що 24 лютого водій «Мерседесу» навмисне спрямував автомобіль на групу людей на карнавалі у Фолькмарзені (федеральна земля Гессен). Внаслідок наїзду, який скоїв 29-річний німець, постраждали 52 особи, зокрема 18 дітей.