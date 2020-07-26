Як гриби з Чорнобиля допоможуть в освоєнні Марса, розповіли вчені — новини науки

https://racurs.ua/ua/n141638-gryby-pojyrachi-radiaciyi-z-chornobylya-dopomojut-v-osvoienni-marsa-vcheni.html

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Чорнобиль може стати ключем до завоювання Марса, оскільки на території української АЕС було виявлено гриби, які можуть харчуватися радіацією — вони поглинають іонізуюче гамма-випромінювання за допомогою пігменту меланіну.

На думку дослідників з Стенфорда, гриби Cladosporium sphaerospermum можуть захистити перших поселенців від смертельної атмосфери Червоної планети. Йдеться про створення костюмів астронавтів для виходу у відкритий космос, пише New Scientist на підставі дослідження американських вчених.

Гриби були виявлені на стінах занедбаного реактора у Чорнобилі. Відомо, що Cladosporium sphaerospermum здатний поглинати шкідливе випромінювання. Вчені вважають, що гриби можна використовувати як своєрідний «сонцезахисний крем» від радіації.

Спори грибів випробовували на борту МКС впродовж 30 днів. З’ясувалося, що шар менше 2 мм здатен знижувати радіацію на 2%. Таким чином, шар у 21 см підійде для створення щита на костюмах перших поселенців на Марсі. Тоді перебування на планеті буде безпечним. Також дослідники визначили, що гриби добре переносять заморожування під час польоту на МКС.

Нагадаємо, у 1991 році, через п’ять років після катастрофи, в Чорнобилі були виявлені гриби, які проросли на стінах занедбаного реактора.