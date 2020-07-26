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Ракурс
Як гриби з Чорнобиля допоможуть в освоєнні Марса, розповіли вчені — новини науки

Гриби-пожирачі радіації з Чорнобиля допоможуть в освоєнні Марса — вчені

26 лип 2020, 13:59
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Чорнобиль може стати ключем до завоювання Марса, оскільки на території української АЕС було виявлено гриби, які можуть харчуватися радіацією — вони поглинають іонізуюче гамма-випромінювання за допомогою пігменту меланіну.

На думку дослідників з Стенфорда, гриби Cladosporium sphaerospermum можуть захистити перших поселенців від смертельної атмосфери Червоної планети. Йдеться про створення костюмів астронавтів для виходу у відкритий космос, пише New Scientist на підставі дослідження американських вчених.

Гриби були виявлені на стінах занедбаного реактора у Чорнобилі. Відомо, що Cladosporium sphaerospermum здатний поглинати шкідливе випромінювання. Вчені вважають, що гриби можна використовувати як своєрідний «сонцезахисний крем» від радіації.

Гриби Cladosporium sphaerospermum не лише не гинуть, а й ростуть у напрямку випромінювання


Спори грибів випробовували на борту МКС впродовж 30 днів. З’ясувалося, що шар менше 2 мм здатен знижувати радіацію на 2%. Таким чином, шар у 21 см підійде для створення щита на костюмах перших поселенців на Марсі. Тоді перебування на планеті буде безпечним. Також дослідники визначили, що гриби добре переносять заморожування під час польоту на МКС.

Нагадаємо, у 1991 році, через п’ять років після катастрофи, в Чорнобилі були виявлені гриби, які проросли на стінах занедбаного реактора.

Джерело: Ракурс


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