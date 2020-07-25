Втрата нюху при COVID-19: учені встановили причину

Втрата нюху – характерний симптом коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n141606-vtrata-nuhu-pry-covid-19-ucheni-vstanovyly-prychynu.html

Ракурс

Втрата нюху (аносмія) є одним з найбільш характерних симптомів коронавірусної хвороби COVID-19, однак основні механізми її виникнення впродовж тривалого часу залишалися невідомими.

Міжнародна команда дослідників визначила типи нюхових клітин, найбільш уразливих до зараження вірусом SARS-CoV-2, який провокує розвиток COVID-19, повідомляє видання MedicalХpress.

Дивно, але виявилося, що сенсорні нейрони, які виявляють і передають сигнали щодо нюху до мозку, не входять до числа вразливих типів клітин.

Натомість вразливими виявилися два типи клітин у нюховому епітелії:

клітини, які розташовані довкола нюхових нейронів і, як вважається, забезпечують їх метаболічну та структурну підтримку;

базальні клітини, які діють як стовбурові клітини, що регенерують нюховий епітелій після пошкодження.

Обидва цих типи клітин кодують білок ACE2, який коронавірус використовує, щоб заразити клітини людського організму, на рівні, подібному до того, що спостерігається у клітинах нижніх дихальних шляхів — найпоширеніших мішенях SARS-CoV-2.

Це спостереження узгоджуються з гіпотезами про те, що SARS-CoV-2 не заражає нейрони безпосередньо, але може замість цього порушувати роботу мозку, впливаючи на судинні клітини нервової системи. Це може призвести до неврологічних проблем.

Пацієнти із COVID-19, як правило, відновлюють нюх протягом тижнів — це набагато швидше, ніж місяці, які знадобляться для відновлення після аносмії, викликаної інфекціями, про котрі відомо, що вони безпосередньо пошкоджують нюхові нейрони.

Нагадаємо, учені нещодавно виявили незвичний симптом коронавірусу.