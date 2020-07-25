Потеря обоняния при COVID-19: ученые установили причину

Потеря обоняния – характерный симптом коронавируса, фото:

https://racurs.ua/n141606-poterya-obonyaniya-pri-covid-19-uchenye-ustanovili-prichinu.html

Ракурс

Потеря обоняния (аносмия) является одним из наиболее характерных симптомов коронавирусной болезни COVID-19, однако основные механизмы ее возникновения в течение длительного времени оставались неизвестными.

Международная команда исследователей определила типы обонятельных клеток, наиболее уязвимых к заражению вирусом SARS-CoV-2, который провоцирует развитие COVID-19, сообщает издание MedicalХpress.

Удивительно, но оказалось, что сенсорные нейроны, которые обнаруживают и передают сигналы относительно обоняния к мозгу, не входят в число уязвимых типов клеток.

Зато уязвимыми оказались два типа клеток в обонятельном эпителии:

клетки, которые находятся вокруг обонятельных нейронов и, как считается, обеспечивают их метаболическую и структурную поддержку;

базальные клетки, которые действуют как стволовые клетки, регенерирующие обонятельный эпителий после повреждения.

Оба этих типа клеток кодируют белок ACE2, используемый коронавирусом для заражения клеток человеческого организма, на уровне, подобном тому, который наблюдается в клетках нижних дыхательных путей — самых распространенных мишенях SARS-CoV-2.

Это наблюдения согласуются с гипотезами о том, что SARS-CoV-2 не заражает нейроны непосредственно, но может вместо этого нарушать работу мозга, воздействуя на сосудистые клетки нервной системы. Это может привести к неврологическим проблемам.

Пациенты с COVID-19, как правило, восстанавливают обоняние в течение недель — это гораздо быстрее, чем месяцы, которые понадобятся для восстановления после аносмии, вызванной инфекциями, о которых известно, что они непосредственно повреждают обонятельные нейроны.

Напомним, ученые недавно обнаружили необычный симптом коронавируса.