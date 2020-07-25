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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

Скачок заболеваемости коронавирусом в Украине — вылечились вдвое меньше людей, чем заболели (ИНФОГРАФИКА)

25 июл 2020, 10:07
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Коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине за сутки обнаружили у 1,1 тыс. человек, в то время как вылечились за сутки 611 больных.

Всего за время эпидемии в Украине выявлены почти 64 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, из них выздоровели уже почти 35,5 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные интернет-ресурса СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Ровенской (143 больных) и Львовской (114 инфицированных) областях, а также в Киеве (129 случаев).

За сутки в Украине умерли 19 больных. Таким образом, общее количество летальных случаев среди больных COVID-19 в Украине составляет 1 тыс. 590 человек.

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, 24 июля в мире был зафиксирован новый печальный рекорд по количеству выявленных за сутки больных COVID-19 — более 284 тыс. случаев. Умерли в течение 24 июля почти 10 тыс. больных, что является вторым показателем после 17 апреля, когда COVID-19 в мире унес жизни более 12,4 тыс. человек.

Источник: Ракурс


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