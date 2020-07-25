В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n141605-koronavirus-v-ukrayini-novyh-hvoryh-mayje-vdvichi-bilshe-nij-tyh-hto-vylikuvavsya-infografika.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні за добу виявили у 1,1 тис. осіб, в той час як вилікувалися за добу 611 хворих.

Загалом за час епідемії в Україні виявлено майже 64 тис. випадків інфікування коронавірусом, з них одужали вже майже 35,5 тис. осіб. Про це свідчать дані інтернет-ресурсу РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксовано у Рівненській (143 хворих) та Львівській (114 інфікованих) областях, а також у Києві (129 випадків).

За добу в Україні померли 19 хворих. Таким чином, загальна кількість летальних випадків серед хворих на COVID-19 в Україні становить 1 тис. 590 осіб.

Нагадаємо, 24 липня у світі було зафіксовано новий сумний рекорд із кількості виявлених за добу хворих на COVID-19 — понад 284 тис. випадків. Померли протягом 24 липня майже 10 тис. хворих, що є другим показником після 17 квітня, коли COVID-19 у світі забрав життя понад 12,4 тис. осіб