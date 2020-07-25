Вогонь знищив десятки гектарів пшеничних полів, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n141604-desyatky-gektariv-pshenychnyh-poliv-zgorily-na-hmelnychchyni-ta-donechchyni.html

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Масштабні пожежі на пшеничних полях виникли у п’ятницю, 24 липня, у Хмельницькій та Донецькій областях.

Вогонь в результаті знищив десятки гектарів полів, повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежа на Донеччині спалахнула на полі озимої пшениці у Костянтинівському районі, за межами села Дружба Торецької міської ради. В результаті вогонь знищив 20,95 га пшениці на корені, врятувати вдалося решту поля — 59 га.

Причини займання встановлюються.

На Хмельниччині також сталася пожежа пшениці на корені. 16 га пшеничного поля знищив вогонь поблизу села Велике Залісся Кам’янець-Подільського району. Загальна площа цього поля становила 300 га, таким чином пожежникам вдалося врятувати пшеницю на площі 284 га.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині вогонь знищив близько 20 га пшениці. Це займання вдалося загасити ще до прибуття пожежників спільними зусиллями трактористів, які працювали в полі.