Огонь уничтожил десятки гектаров пшеничных полей, фото: ГСЧС

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Масштабные пожары на пшеничных полях произошли в пятницу, 24 июля, в Хмельницкой и Донецкой областях.

Огонь в результате уничтожил десятки гектаров полей, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожар в Донецкой области вспыхнул на поле озимой пшеницы в Константиновском районе, за пределами села Дружба Торецкого городского совета. В результате огонь уничтожил 20,95 га пшеницы на корню, спасти удалось остальное поле — 59 га.

Причины возгорания устанавливаются.

В Хмельницкой области также произошел пожар пшеницы на корню. 16 га пшеничного поля уничтожил огонь вблизи села Большое Залесье Каменец-Подольского района. Общая площадь этого поля составляла 300 га, таким образом пожарным удалось спасти пшеницу на площади 284 га.

Напомним, недавно на Харьковщине огонь уничтожил около 20 га пшеницы. Это возгорание удалось потушить еще до прибытия пожарных совместными усилиями трактористов, работавших в поле.